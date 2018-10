https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2018/10/918/516/05_AP18274331420702-1.jpg?ve=1&tl=1

A man takes a photo of a car lifted into the air following a massive earthquake and tsunami at Talise beach in Palu, Central Sulawesi, Indonesia, Oct. 1, 2018.

AP Photo/Tatan Syuflana

