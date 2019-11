https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2019/11/918/516/06_AP19329118262542.jpg?ve=1&tl=1

The Winnipeg Blue Bombers celebrate winning the Grey Cup CFL football championship against the Hamilton Tiger Cats, in Calgary, Alberta, Nov. 24, 2019.

Nathan Denette/The Canadian Press via AP

https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2019/11/918/516/06_AP19329118262542.jpg?ve=1&tl=1