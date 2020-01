https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/01/918/516/14_AP20030434687222.jpg?ve=1&tl=1

A Hindu priest performs rituals at the Sangam, the confluence of rivers Ganges and Yamuna, on Basant Panchami day at the annual traditional fair of Magh Mela Prayagraj, India, Jan. 30, 2020.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

