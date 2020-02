https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/02/918/516/02_AP20055451498937.jpg?ve=1&tl=1

Birds fly past as President Donald Trump, with first lady Melania Trump, tour the Taj Mahal, in Agra, India, Feb. 24, 2020.

AP Photo/Alex Brandon

https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/02/918/516/02_AP20055451498937.jpg?ve=1&tl=1