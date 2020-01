https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/01/918/516/18_AP20003121173306.jpg?ve=1&tl=1

A vehicle burns at the Baghdad International Airport following an airstrike that killed Gen. Qassem Soleimani, the head of Iran’s elite Quds Force in Baghdad, Iraq, Jan. 3, 2020.

Iraqi Prime Minister Press Office via AP

