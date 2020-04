https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/04/918/516/02_AP20096353930968.jpg?ve=1&tl=1

A nurse adjusts a tiny face shield for a newborn baby to protect him from coronavirus at the newborn nursery a hospital in Samutprakarn province, Thailand, April 4, 2020.

Paolo Hospital Samutprakarn via AP

