https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/03/918/516/07_Coronavirus-Empty-Event-Venues.jpg?ve=1&tl=1

The teams of Wolverhampton Wanderers, left, and Olympiakos standing on the pitch prior the Europa League round of 16 first leg soccer match at the Karaiskakis Stadium in Piraeus, Greece, Mar. 12, 2020.

AP Photo/Thanassis Stavrakis

https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2020/03/918/516/07_Coronavirus-Empty-Event-Venues.jpg?ve=1&tl=1