House impeaches Trump: How each representative voted

The House of Representatives voted largely along party lines Wednesday night to impeach President Trump for abuse of power and obstruction of Congress. Below is a record of how each lawmaker voted on each article of impeachment.

Lawmakers voted 230-197 in the first article of impeachment to convict Trump of abuse of power.

Ayes:

Adams

Aguilar

Allred

Amash

Axne

Barragán

Bass

Beatty

Bera

Beyer

Bishop

Blumenauer

Blunt Rochester

Bonamici

Boyle, Brendan F.

Brindisi

Brown

Brownley

Bustos

Butterfield

Carbajal

Cárdenas

Carson

Cartwright

Case

Casten

Castor

Castro

Chu, Judy

Cicilline

Cisneros

Clark

Clarke

Clay

Cleaver

Clyburn

Cohen

Connolly

Cooper

Correa

Costa

Courtney

Cox

Craig

Crist

Crow

Cuellar

Cunningham

Davids

Davis

Davis

Dean

DeFazio

DeGette

DeLauro

DelBene

Delgado

Demings

DeSaulnier

Deutch

Dingell

Doggett

Doyle

Engel

Escobar

Eshoo

Espaillat

Evans

Finkenauer

Fletcher

Foster

Frankel

Fudge

Gallego

Garamendi

García

Garcia

Golden

Gomez

Gonzalez

Gottheimer

Green, Al

Grijalva

Haaland

Harder

Hastings

Hayes

Heck

Higgins

Himes

Horn

Horsford

Houlahan

Hoyer

Huffman

Jackson Lee

Jayapal

Jeffries

Johnson

Johnson

Kaptur

Keating

Kelly

Kennedy

Khanna

Kildee

Kilmer

Kim

Kind

Kirkpatrick

Krishnamoorthi

Kuster

Lamb

Langevin

Larsen

Larson

Lawrence

Lawson

Lee

Levin

Levin

Lewis

Lieu, Ted

Lipinski

Loebsack

Lofgren

Lowenthal

Lowey

Luján

Luria

Lynch

Malinowski

Maloney

Maloney

Matsui

McAdams

McBath

McCollum

McEachin

McGovern

McNerney

Meeks

Meng

Moore

Morelle

Moulton

Mucarsel-Powell

Murphy

Nadler

Napolitano

Neal

Neguse

Norcross

O’Halleran

Ocasio-Cortez

Omar

Pallone

Panetta

Pappas

Pascrell

Payne

Pelosi

Perlmutter

Peters

Phillips

Pingree

Pocan

Porter

Pressley

Price

Quigley

Raskin

Rice

Richmond

Rose

Rouda

Roybal-Allard

Ruiz

Ruppersberger

Rush

Ryan

Sánchez

Sarbanes

Scanlon

Schakowsky

Schiff

Schneider

Schrader

Schrier

Scott

Scott, David

Sewell

Shalala

Sherman

Sherrill

Sires

Slotkin

Smith

Soto

Spanberger

Speier

Stanton

Stevens

Suozzi

Swalwell

Takano

Thompson

Thompson

Titus

Tlaib

Tonko

Torres

Torres Small

Trahan

Trone

Underwood

Vargas

Veasey

Vela

Velázquez

Visclosky

Wasserman Schultz

Waters

Watson Coleman

Welch

Wexton

Wild

Wilson

Yarmuth

Noes:

Abraham

Aderholt

Allen

Amodei

Armstrong

Arrington

Babin

Bacon

Baird

Balderson

Banks

Barr

Bergman

Biggs

Bilirakis

Bishop

Bishop

Bost

Brady

Brooks

Brooks

Buchanan

Buck

Bucshon

Budd

Burchett

Burgess

Byrne

Calvert

Carter

Carter

Chabot

Cheney

Cline

Cloud

Cole

Collins

Comer

Conaway

Cook

Crawford

Crenshaw

Curtis

Davidson

Davis, Rodney

DesJarlais

Diaz-Balart

Duncan

Dunn

Emmer

Estes

Ferguson

Fitzpatrick

Fleischmann

Flores

Fortenberry

Foxx

Fulcher

Gaetz

Gallagher

Gianforte

Gibbs

Gohmert

Gonzalez

Gooden

Gosar

Granger

Graves

Graves

Graves

Green

Griffith

Grothman

Guest

Guthrie

Hagedorn

Harris

Hartzler

Hern, Kevin

Herrera Beutler

Hice

Higgins

Hill

Holding

Hollingsworth

Hudson

Huizenga

Hurd

Johnson

Johnson

Johnson

Jordan

Joyce

Joyce

Katko

Keller

Kelly

Kelly

King

King

Kinzinger

Kustoff

LaHood

LaMalfa

Lamborn

Latta

Lesko

Long

Loudermilk

Lucas

Luetkemeyer

Marchant

Marshall

Massie

Mast

McCarthy

McCaul

McClintock

McHenry

McKinley

Meadows

Meuser

Miller

Mitchell

Moolenaar

Mooney

Mullin

Murphy

Newhouse

Norman

Nunes

Olson

Palazzo

Palmer

Pence

Perry

Peterson

Posey

Ratcliffe

Reed

Reschenthaler

Rice

Riggleman

Roby

Rodgers

Roe

Rogers

Rogers

Rooney

Rose, John W.

Rouzer

Roy

Rutherford

Scalise

Schweikert

Scott

Sensenbrenner

Simpson

Smith

Smith

Smith

Smucker

Spano

Stauber

Stefanik

Steil

Steube

Stewart

Stivers

Taylor

Thompson

Thornberry

Timmons

Tipton

Turner

Upton

Van Drew

Wagner

Walberg

Walden

Walker

Walorski

Waltz

Watkins

Weber

Webster

Wenstrup

Westerman

Williams

Wilson

Wittman

Womack

Woodall

Wright

Yoho

Young

Zeldin

Rep. Tulsi Gabbard voted present. Reps. Hunter, Serrano and Shimkus did not vote.

Lawmakers voted 229-198 to convict Trump on impeachment Article II, obstruction of Congress.

AYES:

Adams

Aguilar

Allred

Amash

Axne

Barragán

Bass

Beatty

Bera

Beyer

Bishop

Blumenauer

Blunt Rochester

Bonamici

Boyle

Brindisi

Brown

Brownley

Bustos

Butterfield

Carbajal

Cárdenas

Carson

Cartwright

Case

Casten

Castor

Castro

Chu

Cicilline

Cisneros

Clark

Clarke

Clay

Cleaver

Clyburn

Cohen

Connolly

Cooper

Correa

Costa

Courtney

Cox

Craig

Crist

Crow

Cuellar

Cunningham

Davids

Davis

Davis

Dean

DeFazio

DeGette

DeLauro

DelBene

Delgado

Demings

DeSaulnier

Deutch

Dingell

Doggett

Doyle

Engel

Escobar

Eshoo

Espaillat

Evans

Finkenauer

Fletcher

Foster

Frankel

Fudge

Gallego

Garamendi

García

Garcia

Gomez

Gonzalez

Gottheimer

Green, Al

Grijalva

Haaland

Harder

Hastings

Hayes

Heck

Higgins

Himes

Horn

Horsford

Houlahan

Hoyer

Huffman

Jackson Lee

Jayapal

Jeffries

Johnson

Johnson

Kaptur

Keating

Kelly

Kennedy

Khanna

Kildee

Kilmer

Kim

Kind

Kirkpatrick

Krishnamoorthi

Kuster

Lamb

Langevin

Larsen

Larson

Lawrence

Lawson

Lee

Lee

Levin

Levin

Lewis

Lieu

Lipinski

Loebsack

Lofgren

Lowenthal

Lowey

Luján

Luria

Lynch

Malinowski

Maloney

Maloney

Matsui

McAdams

McBath

McCollum

McEachin

McGovern

McNerney

Meeks

Meng

Moore

Morelle

Moulton

Mucarsel-Powell

Murphy

Nadler

Napolitano

Neal

Neguse

Norcross

O’Halleran

Ocasio-Cortez

Omar

Pallone

Panetta

Pappas

Pascrell

Payne

Pelosi

Perlmutter

Peters

Phillips

Pingree

Pocan

Porter

Pressley

Price

Quigley

Raskin

Rice

Richmond

Rose

Rouda

Roybal-Allard

Ruiz

Ruppersberger

Rush

Ryan

Sánchez

Sarbanes

Scanlon

Schakowsky

Schiff

Schneider

Schrader

Schrier

Scott

Scott, David

Sewell

Shalala

Sherman

Sherrill

Sires

Slotkin

Smith

Soto

Spanberger

Speier

Stanton

Stevens

Suozzi

Swalwell

Takano

Thompson

Thompson

Titus

Tlaib

Tonko

Torres

Torres Small

Trahan

Trone

Underwood

Vargas

Veasey

Vela

Velázquez

Visclosky

Wasserman Schultz

Waters

Watson Coleman

Welch

Wexton

Wild

Wilson

Yarmuth

Noes:

Abraham

Aderholt

Allen

Amodei

Armstrong

Arrington

Babin

Bacon

Baird

Balderson

Banks

Barr

Bergman

Biggs

Bilirakis

Bishop

Bishop

Bost

Brady

Brooks

Brooks

Buchanan

Buck

Bucshon

Budd

Burchett

Burgess

Byrne

Calvert

Carter

Carter

Chabot

Cheney

Cline

Cloud

Cole

Collins

Comer

Conaway

Cook

Crawford

Crenshaw

Curtis

Davidson

Davis

DesJarlais

Diaz-Balart

Duncan

Dunn

Emmer

Estes

Ferguson

Fitzpatrick

Fleischmann

Flores

Fortenberry

Foxx

Fulcher

Gaetz

Gallagher

Gianforte

Gibbs

Gohmert

Golden

Gonzalez

Gooden

Gosar

Granger

Graves

Graves

Graves

Green

Griffith

Grothman

Guest

Guthrie

Hagedorn

Harris

Hartzler

Hern, Kevin

Herrera Beutler

Hice

Higgins

Hill

Holding

Hollingsworth

Hudson

Huizenga

Hurd

Johnson

Johnson

Johnson

Jordan

Joyce

Joyce

Katko

Keller

Kelly

Kelly

King

King

Kinzinger

Kustoff

LaHood

LaMalfa

Lamborn

Latta

Lesko

Long

Loudermilk

Lucas

Luetkemeyer

Marchant

Marshall

Massie

Mast

McCarthy

McCaul

McClintock

McHenry

McKinley

Meadows

Meuser

Miller

Mitchell

Moolenaar

Mooney

Mullin

Murphy

Newhouse

Norman

Nunes

Olson

Palazzo

Palmer

Pence

Perry

Peterson

Posey

Ratcliffe

Reed

Reschenthaler

Rice

Riggleman

Roby

Rodgers

Roe

Rogers

Rogers

Rooney

Rose, John W.

Rouzer

Roy

Rutherford

Scalise

Schweikert

Scott, Austin

Sensenbrenner

Simpson

Smith

Smith

Smith

Smucker

Spano

Stauber

Stefanik

Steil

Steube

Stewart

Stivers

Taylor

Thompson

Thornberry

Timmons

Tipton

Turner

Upton

Van Drew

Wagner

Walberg

Walden

Walker

Walorski

Waltz

Watkins

Weber

Webster

Wenstrup

Westerman

Williams

Wilson

Wittman

Womack

Woodall

Wright

Yoho

Young

Zeldin

As in the first vote, Gabbard voted present while Reps. Hunter, Serrano and Shimkus did not vote.