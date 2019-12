https://a57.foxnews.com/static.foxnews.com/foxnews.com/content/uploads/2019/12/918/516/17_RTX78AZW.jpg?ve=1&tl=1

Luis Fernando Camacho, a Santa Cruz civic leader, and major opposition figure, waves to the crowd while riding on the back of a car following the resignation of President Evo Morales in La Paz, Bolivia, Nov. 10, 2019.

REUTERS/Manuel Claure

